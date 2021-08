Exhibit 10: dieci giorni di contratto nella speranza di convincere una squadra NBA a proporne un altro, per poi magari puntare a restare in pianta stabile per il resto dell’anno all’interno del roster. Questa la sfida che Haywood Highsmith ha deciso di accettare nelle scorse ore, rescindendo l’accordo sottoscritto con la Vanoli Cremona non più tardi di un mese fa (esercitando una clausola NBA prevista durante la trattativa). Un ritorno negli USA che non gli permetterà di indossare la maglia della squadra lombarda, ma che gli garantirà per l’ennesima volta l’opportunità di provare a ritagliarsi spazio nel roster dei Sixers. Highsmith è uscito dal college a Wheeling, in West Virginia, dopo quattro anni senza essere selezionato al Draft 2018 (nonostante un’ultima stagione a scuola da 22 punti e 12 rimbalzi di media): da lì in poi è iniziata la sua avventura con i Sixers, che spesso lo hanno fatto giocare nella loro squadra di G-League - i Delaware Blue Coats. Sono cinque invece le presenze complessive in NBA nel 2019 (neanche due punti di media, una comparsa e nulla più), che tuttavia non gli hanno permesso di farsi largo all’interno del gruppo. Ora Highsmith vuole riprovarci, sperando che un’ala come lui possa rientrare nei piani di Doc Rivers: “Ad Haywood i migliori auguri per il proseguimento della sua carriera oltreoceano”, il comunicato ufficiali della squadra di Cremona, già impegnata nella ricerca di un sostituto all’altezza.