Le dimensioni sono impressionanti, e non solo quelle. Tanto da aver scomodato ormai da oltre un anno tutti i migliori talent scout NBA che lo hanno messo nel mirino. Paolo Banchero infatti ha le carte in regola per essere non una scelta al Draft, ma la scelta che può cambiare il corso di una franchigia. Nato nel novembre 2002, arriva a sfiorare i 210 centimetri (e ancora in crescita), dal peso e dalla capacità da ala grande di fare la differenza sia sul perimetro che in avvicinamento a canestro. Potenzialmente un All-Star, forse anche di più, con il passaporto italiano in tasca: Paolo infatti è nato e cresciuto a Seattle ma è stato naturalizzato grazie alle origini italiane di papà Mario. Il signor Banchero e anche sua moglie Rhonda Smith sono stati due ottimi atleti a livello collegiale: papà nel football, mentre sua madre ha sfiorato i 2.000 punti segnati in carriera in NCAA con la squadra di pallacanestro dell’Università di Washington - entrando nella storia sportiva del college. Buon sangue non mente tanto che, in attesa dell’ingresso in NBA del prossimo anno, Banchero giocherà in questa stagione a Duke - dopo aver rifiutato decine di altre proposte. Una presenza abbagliante nella lista dei nomi di giocatori che puntano al Draft 2022 e non l’unico italiano che potrebbe allungare la lista di azzurri in NBA.