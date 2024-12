Con il nuovo anno dovrebbe arrivare un po' più di chiarezza sul futuro societario dei campioni NBA in carica. Che per il 2025-26 potrebbero costare - tra stipendi e tasse - oltre mezzo miliardo di dollari. "Ma la franchigia è in ottime condizioni finanziarie", dice Grousbeck, il proprietario uscente, che però avverte il "socio" Pagliuca: "Felici che sia interessato alla quota di maggioranza, ma l'asta è aperta a tutti, senza favoritismi"

In campo le cose continuano ad andare alla grande (23 vittorie nelle prime 31 gare disputate) ma attorno ai Boston Celtics nei circoli NBA continua a esserci tantissima attenzione per quel che riguarda la situazione societaria. Perché a giugno, a pochi giorni dalla conquista del titolo n°18 della storia della franchigia, Wyc Grousbeck, proprietario di maggioranza, ha annunciato che i Celtics erano in vendita. Ed è proprio Grousbeck che recentemente, al Boston Globe, ha fornito qualche dettaglio in più sulla situazione finanziaria della squadra e sul futuro della franchigia. "Le discussioni sono iniziate - ha fatto sapere - e abbiamo ricevuto le prime offerte", vagliate da due società finanziarie come JP Morgan & Chase e BDT & MSD Partners. L'attuale proprietà, che insieme a Grousbeck vede, in qualità di socio di minoranza, anche quel Steve Pagliuca proprietario tra le altre cose anche dell'Atalanta nella nostra Serie A, ha comprato i Celtics nel 2022 per 360 milioni di dollari e oggi (dalle ultime valutazioni) i Celtics valgono oltre 5.6 miliardi di dollari (dietro solo a cinque squadre in tutta la NBA). Va tutto a gonfie vele? Sì, ma c'è un però. Dopo i rinnovi accordati a Tatum e Brown (titolari dei due contratti più ricchi nella storia della lega) e agli altri protagonisti del titolo 2024, la spesa per tenere assieme questi Celtics - tra stipendi e tasse da pagare - ammonterà a oltre 500 milioni di dollari già nel 2025-26.