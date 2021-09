La notizia che LaMarcus Aldridge stesse pensando di tornare a giocare era già circolata qualche settimana fa, ma ora ha ricevuto un via libera fondamentale: quello medico. Dopo il battito cardiaco irregolare che lo aveva portato a ritirarsi nel bel mezzo della passata stagione, il veterano ha deciso di riprendere la sua carriera e, dopo essersi sottoposto ai test necessari, potrà rientrare in NBA. In prima fila per riprenderlo ci sono i Brooklyn Nets, con il quale aveva firmato lo scorso anno rinunciando a 5 milioni di dollari nel buyout con i San Antonio Spurs pur di poter competere per il titolo. E nonostante l’arrivo di Paul Millsap, che gioca praticamente il suo stesso ruolo, secondo quanto scritto da The Athletic i Nets sono in pole position per riprenderlo, inserendolo in un reparto lunghi che può già contare su Blake Griffin, Nic Claxton, James Johnson e Day’Ron Sharpe (in attesa che DeAndre Jordan trovi l’accordo per lasciare la squadra). Se Aldridge non dovesse trovare spazio ai Nets, c’è sempre la possibilità di un ritorno a Portland: il lungo ha detto in passato di voler giocare di nuovo con Damian Lillard, e lo stesso playmaker si era esposto per farlo tornare ai Blazers in tempi non sospetti. In un momento storico in cui la dirigenza di Portland deve dimostrare al suo miglior giocatore di voler competere per il titolo, riportare una leggenda della squadra (nonché l’ultimo All-Star con cui Lillard ha giocato in carriera) potrebbe giocare a loro vantaggio.