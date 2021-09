La fonte, bisogna dirlo, non è proprio imparziale. Però comunque le parole fanno rumore: secondo Phil Jackson, il più grande giocatore che lui abbia mai allenato nella sua inimitabile carriera sulle panchine NBA non è Michael Jordan o Scottie Pippen, con i quali ha vinto sei titoli NBA, e nemmeno Kobe Bryant, con cui ne ha conquistati altri cinque, o Shaquille O’Neal, dominante nei tre anni a inizio millennio che sono valsi tre Larry O’Brien Trophy in fila. No, il più grande giocatore che lui abbia mai allenato è Dennis Rodman, almeno secondo quanto detto da… Dennis Rodman stesso. Le parole dette dal “Verme” al Full Send Podcast hanno fatto il giro dei social, come accade puntualmente più o meno con qualsiasi cosa dica (ha anche sostenuto che non segue il basket di oggi perché “tirare da 15 metri non è pallacanestro”, ma rimane una sua opinione). C’è da dire che non è impossibile che Jackson abbia effettivamente detto quelle parole a Rodman, ma che poi ci creda davvero è altra storia: Jackson e Rodman hanno sempre avuto un rapporto molto particolare, come si può ben vedere negli episodi di The Last Dance, permettendogli certi comportamenti che altri coach non avrebbero concesso — e ricevendone in cambio annate straordinarie sotto i tabelloni anche superati i 34 anni di età. Insomma, Jackson avrebbe fatto di tutto per avere Rodman ai massimi livelli — anche “lisciarne” un po’ l’ego definendolo più grande degli assoluti fenomeni che ha allenato in carriera.