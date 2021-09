Intervenuto in un podcast di ESPN, Blake Griffin ha commentato con sarcasmo l’odio che ha ricevuto negli ultimi mesi dai tifosi dei Detroit Pistons dopo il suo addio per andare a Brooklyn: "Nella stagione 2018-19 sono stato un All-Star, nominato in un quintetto All-NBA, ho schiacciato un po’ di volte, ho giocato da infortunato ai playoff… ma mi odierei anche io, Detroit"

Anche se sembrano passati dei millenni, solamente due anni fa Blake Griffin era reduce da una delle sue migliori stagioni in carriera. Nel 2018-19 con la maglia dei Detroit Pistons ha tenuto medie da 24.5 punti (suo career-high), 7.5 rimbalzi, 5.4 assist e 2.5 triple a partita, meritandosi la convocazione per la partita delle stelle e venendo nominato come uno dei migliori 15 giocatori della lega. Eppure i tifosi dei Detroit Pistons sembrano non avergli perdonato niente: intervenuto in un podcast di ESPN, il lungo dei Brooklyn Nets è tornato a parlare con sarcasmo del suo periodo a Detroit. “Nella stagione 2018-19 sono stato un All-Star, sono stato nominato in un quintetto All-NBA, ho schiacciato un bel po’ di volte, ho giocato i playoff da infortunato… ma mi odierei anche io, Detroit”. Bisogna sottolineare che l’infortunio al ginocchio subito da Griffin al termine di quella stagione ha restituito un giocatore decisamente inferiore nel 2019-20 nella quale ha disputato appena 18 partite, senza migliorare nemmeno nelle prime 20 gare disputate nella passata stagione prima del suo buyout e il passaggio ai Brooklyn Nets come free agent. Un accordo che ha permesso ai Pistons di risparmiare diversi milioni di dollari e a Griffin di firmare con una contender, ma che evidentemente i tifosi di Detroit non gli hanno comunque perdonato.