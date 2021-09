Lo scorso febbraio, quando commentarono a distanza le parole l’uno dell’altro, LeBron James chiuse il botta e risposta sottolineando: “Non starò mai zitto quando si parlerà di ingiustizie” . Adesso invece è stato Zlatan Ibrahimovic a tornare sul discorso mai realmente chiuso riguardo il peso nelle questioni politiche portate avanti dalle figure legate allo sport: meglio essere vicini alle battaglie sociali o tenersi a debita distanza come consigliato dall’attaccante del Milan? Il giocatore svedese, pungolato dalle domande di France Football, ha aggiunto: “Come già detto in passato, io continuo a ripetere che non siamo politici. La politica divide le persone, il calcio le unisce. C’è una differenza enorme. Perché io ho avuto la fortuna di conoscere e farmi conoscere da persone che non avrei mai incrociato se non avessi giocato a calcio. Ho stretto legami in ogni angolo del mondo, proprio perché siamo delle figure in grado di unire. La politica fa l’opposto . Se avessi voluto fare politica mi sarei candidato, invece noi dobbiamo pensare soltanto a fare quello in cui siamo bravi. Sport e politica restano due categorie differenti. Se sei intelligente, capisci subito cosa voglio dire”.

Il punto di vista però è un altro: fare distinzioni di questo tipo in realtà non vuol dire avere paura di prendere una posizione? Ibrahimovic ha una risposta anche per questo: “Se io voglio prendere o meno una posizione non è la risposta. È qualcosa di relativo a ciò che facciamo e al messaggio che vogliamo lanciare. Noi, come calciatori, abbiamo il compito di produrre amore e gioia. Non possiamo portare questioni politiche in giro per il mondo. Non sono qui per mandare pessimi messaggi alle persone, ma solo per unire e per rendere felici i tifosi. Questo è il modo migliore per guardare a ciò che dobbiamo fare, se dimostriamo di essere bravi a fare il nostro lavoro. Io sono bravo, sono un buon calciatore”. Una questione scivolosa che potrebbe non essere chiusa del tutto.