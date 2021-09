Il centro spagnolo di 36 anni ex Lakers, dopo il contratto tagliato dai Grizzlies, è pronto a tornare a giocare in Spagna dove è iniziata la sua carriera prima delle 14 stagioni trascorse in NBA: la squadra favorita sembra essere il Girona, che lo porterebbe così a giocare in seconda divisione, beffando i blaugrana alle prese con enormi problemi economici e non in grado di garantirgli un posto nel roster

Che non avrebbe più giocato in NBA era chiaro a molti, dopo che i Lakers hanno preferito DeAndre Jordan a lui come centro di riserva, scaricando il contratto dello spagnolo a Memphis e risparmiando così in un colpo solo circa 10 milioni di tassa di lusso. Il passaggio ai Grizzlies - oltre a essere un ricorso storico della trade che ha cambiato la carriera di Marc Gasol, dando il via alla sua cavalcata trionfale a Memphis - significava anche che la corsa in NBA di un campione unico come il fratello di Pau fosse giunta al capolinea (con la franchigia del Tennessee che ha subito tagliato dal salary cap il suo contratto). Le notizie delle ultime ore che arrivano dalla Spagna infatti vanno proprio in questa direzione: Marc Gasol dovrebbe rimandare il ritiro e tornare in campo nell’ormai imminente stagione a Girona, club catalano con cui ha giocato negli anni che hanno preceduto il suo passaggio in NBA. Battuta dunque la concorrenza del Barcellona, che al momento non sembra essere in grado a livello finanziario di sostenere i costi di un’operazione del genere (oltre a faticare nel trovare il modo di liberare un posto nel roster). Se la notizia dovesse diventare ufficiale nelle prossime ore, quello di Gasol nei confronti della sua ex squadra sarebbe davvero un grande gesto d’affetto, ritrovandosi dopo 14 anni in NBA a giocare con una squadra della seconda divisione spagnola. A 36 anni una sfida intrigante e un nuovo capitolo di una carriera infinita da scrivere.