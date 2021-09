Anthony: "Io e LeBron finalmente insieme"

“Where tomorrows aren’t promised: a memoir of survival and hope”: questo il titolo dell’ultimo libro su Carmelo Anthony in uscita negli Stati Uniti; minuziosa ricostruzione di tutto quello che l’All-Star NBA ha dovuto affrontare prima di arrivare a calcare i parquet più importanti degli USA. La scelta al Draft del 2003 infatti è l’ultima scena del libro, come racconta il diretto interessato in una bellissima intervista rilasciata al New Yorker. Tanti i passaggi significativi e le questioni spinose affrontate da Anthony: tra il paio che vale la pena citare c’è sicuramente l’addio ai Nuggets, frutto non della sua volontà ma reazione inevitabile dopo che a Denver si è deciso di non continuare a puntare alla vittoria: “Credo che i giocatori abbiano il controllo sul loro destino: a prescindere dal fatto che alcune persone non vogliono sentirne parlare in questi termini, i giocatori scelgono dove andare a giocare. Come sempre accade poi, alcuni lo usano nel modo corretto, altri meno. È la vita. La gente non sa che io non ho mai chiesto di andare via da Denver: sono andato in Colorado in estate a parlare con la dirigenza e a chiedere quali fossero i piani per il futuro. Mi è stato risposto al tempo che l’intenzione era quella di ripartire da zero, dai giovani e a quel punto ho fatto presente che io non volevo far parte di un progetto del genere. Mi sono detto: sapete che c’è? Adesso scelgo io la prossima squadra dove andare a giocare”.