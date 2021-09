Qual è il segreto di Curry? Lo rivela JaVale McGee

JaVale McGee ha scoperto cosa vuol dire essere un giocatore d’impatto e in grado di fare la differenza in NBA quando ha indossato la maglia degli Warriors. Il centro che ha conquistato la medaglia olimpica questa estate a Tokyo ha raccontato che la svolta per la sua carriera è dipesa dal passaggio a San Francisco. Esiste un JaVale prima di quell’esperienza e un altro venuto fuori da un’avventura che gli ha regalato ben più del titolo NBA: “Andare a giocare a Golden State per me è stata una benedizione. Un passaggio che mi ha cambiato la carriera, non solo per aver vinto un titolo NBA. Ma soprattutto in tutto ciò che succede dietro le quinte: avere l’opportunità di entrare a contatto con un’organizzazione del genere, con quell’etica del lavoro e del prendersi cura dei giocatori. Non soltanto a livello formale, ma anche pensando al tuo stato d’animo. Non è una squadra in cui viene detto: “Ok, l’allenatore ti ha detto di fare questo, quindi esegui”. No, si preoccupano di continuo di te”.