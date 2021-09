Più si avvicina l’inizio della stagione, più aumenta la preoccupazione in casa Warriors per la disponibilità in campo di Andrew Wiggins, che al momento continua a rifiutare la vaccinazione per evitare il contagio da COVID-19. La NBA, come raccontato nelle scorse settimane, non imporrà l’obbligo ai giocatori, prevedendo due percorsi diversi di controllo via tamponi (e con eventuale isolamento) in base alla scelta o meno di essere vaccinati. Le varie giurisdizioni locali potranno inoltre richiedere il certificato di avvenuta vaccinazione per permettere l’ingresso in un’arena piena di gente e i giocatori che non si sono sottoposti alla somministrazione devono presentare valide eccezioni legate a ragioni mediche o religiose. Soltanto in quel caso si può accedere all’impianto di gioco. A San Francisco però, potrebbe non bastare neanche quello: nella città della California, così come a New York, sono previste infatti le norme più stringenti per l’accesso all’arena che prevedono vaccinazione completa per entrare in un luogo chiuso come il Chase Center. Quindi, anche qualora la NBA dovesse riconoscere a Wiggins un permesso speciale per motivi religiosi, le autorità cittadine avrebbero un potere superiore per interdire il suo accesso all’arena.