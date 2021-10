Più passano i giorni e più Ben Simmons sembra ormai appartenere al passato e non al futuro dei Sixers. L’All-Star australiano ha svuotato la sua casa in Pennsylvania e non tornerà in campo fino a quando Philadelphia non avrà trovato una squadra con cui scambiarlo. Nel frattempo però, considerando che lo stallo potrebbe proseguire ancora a lungo, resta un grande punto interrogativo per lo staff tecnico dei Sixers: chi far giocare al posto di Simmons? Al momento Tyrese Maxey ha catalizzato la maggior parte delle attenzioni durante il training camp, ma Rivers ha spiegato di non averlo ancora ufficialmente investito del ruolo di titolare. Lui e Shake Milton continuano ad avere buone opportunità di prendersi quel posto: entrambi per ragioni (e con caratteristiche) diverse che potrebbero tornare comodo. “Shake ci garantisce una spaziatura migliore in attacco grazie al suo tiro, mentre Maxey porta energia e rapidità alla fase offensiva. Entrambi stanno imparando a gestire ogni tipo di situazione gli si presenti davanti con la palla in mano. In difesa invece, meglio Milton”: parole chiare da parte dell’allenatore Sixers che tra dieci giorni dovrà tirare le somme e compiere una scelta.