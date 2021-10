È passato da Brooklyn, ha lavorato per una parte del training camp con la squadra di New York, ha giocato la prima partita di preseason con la maglia dei Nets contro i Lakers e adesso, dopo il taglio arrivato nei giorni scorsi, ha trovato un nuovo contratto proprio alla corte dei gialloviola. Sekou Doumbouya firmerà un two-way contract con la franchigia di Los Angeles, aggiunta al reparto esterni di un roster che ha bisogno di una “svecchiata” e che così trova un’alternativa da sfruttare visto l’infortunio di Trevor Ariza - fuori almeno due mesi a seguito di un intervento alla caviglia - e di Talen Horton-Tucker. Due pessime notizie per la rotazione dei Lakers, ancora tutta da costruire e con una squadra di veterani che andrà il più possibile preservata, soprattutto in regular season. La 15^ scelta al Draft del 2019 non ha trovato lo spazio e la condizione necessaria per incidere ai Pistons, chiudendo la sua avventura in Michigan con 94 gare disputate, con 5.6 punti e solo il 38% dal campo. Il suo tiro infatti non è mai migliorato come sperato, così come le sue dimensioni - inviabili sulla carta - sono sempre state un limite e non un punto di forza. riusciranno i Lakers a valorizzarne la resa? I gialloviola dovranno fare di necessità virtù.