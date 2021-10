La dea bendata non sembra proprio assistere i Los Angeles Lakers a una settimana dal via del nuovo campionato: dopo aver visto Trevor Ariza finire sotto i ferri (caviglia destra), a L.A. è il turno di Talen Horton-Tucker a doversi operare per riparare un legamento all'interno del pollice della sua mano destra. Per coach Vogel sicuramente un altro brutto colpo da accusare, perché Horton-Tucker - insieme a LeBron James e Anthony Davis - è solo uno dei tre Lakers di ritorno dal roster dello scorso anno, uno dei pochissimi, quindi, ad avere già esperienza all'interno del sistema di gioco dei gialloviola. I tempi di recupero stimati si aggirano tra le sei e le otto settimane e se la notizia non fa certo piacere in casa Lakers è lo stesso LeBron James a provare a mettere le cose in prospettive: "Una stagione NBA non è uno sprint, ma una maratona. A lui il recupero potrà sembrare un tempo lunghissimo, ma noi siamo qui e aspetteremo il suo ritorno a braccia aperte, non vediamo l'ora che torni in campo al nostro fianco".