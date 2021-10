L’operazione al destro piede subita dalla prima scelta assoluta del Draft 2019 costringerà il talento dei Pelicans a restare a riposo una ventina di giorni (almeno), prima di avere l’ok per il ritorno in campo. Ennesima tegola e grosso problema nella stagione già in salita per New Orleans

“Ha avuto un serio problema al piede destro, che ha richiesto un intervento chirurgico per sistemare l’osso”, aveva spiegato il GM dei Pelicans David Griffin ai giornalisti che chiedevano informazioni riguardo lo stato di salute di Zion Williamson durante il Media Day dello scorso 27 settembre, aggiungendo poi un dettaglio smentito dai fatti: “Sarà a disposizione per l’inizio della regular season”. A quanto pare invece qualcosa è andato storto nel lavoro di recupero, tanto da comunicare nelle scorse ore che Williamson resterà fuori per oltre due settimane e che la sua condizione verrà rivalutata soltanto a novembre - senza però indicare in questo caso una possibile data per il ritorno in campo. Una pessima notizia per i Pelicans, che in estate hanno mancato il principale obiettivo di mercato - aggiungere una point guard in grado di dettare il ritmo alla squadra - e che adesso si ritrovano a dover fare a meno anche del loro riferimento. Le alternative al momento a disposizione dello staff tecnico di New Orleans sono Naji Marshall, Jaxson Hayes e Willy Hernangomez: giocatori con cui provare a non far pesare un’assenza che in ogni modo risulterà pesante e decisiva.