Si riparte con il primo passo, un po' alla volta: solo 5 minuti in campo in un esordio super ritardato, a due mesi dalla sua firma con la Virtus Segafredo Bologna: a Nico Mannion però per il momento basta così, ritrovare il campo, ritrovare l'affetto dei tifosi. Vicini (al Paladozza di Bologna) e anche lontani. Come Draymond Green, che dall'altra parte del mondo - a San Francisco, California - non si è scordato del suo ex-compagno di squadra in maglia Golden State Warriors, e dopo (al tempo) averne elogiato la scelta di mettersi in gioco tornando in Italia per guidare la Virtus al back-to-back nei confini nazionali e alla sfida europea in EuroCup non manca di salutarne l'esordio stagionale dopo un periodo davvero tribolato. "È tornato!!! È ora di inziare a giocare @niccolo", il messaggio affidata a una delle sue Instagram stories da parte del n°23 degli Warriors, che evidentemente con l'ex prodotto di Arizona ha stabilito un rapporto di amicizia sincera.