La quarta sfida tra Chicago e Phoenix potrebbe già assegnare il titolo WNBA a Candace Parker e compagne: ma Diana Taurasi e le Mercury non vogliono mollare, per riportare la serie in Arizona e giocarsi tutto in gara-5 davanti al pubblico di casa. Gara-4 è LIVE su Sky alle 21 con il commento di Geri DeRosa e Marco Crespi

La Wintrust Arena arena completamente esaurita, con quasi 10.400 spettatori. Una prima fila con nomi eccellenti, dal mondo della musica (Chance the Rapper) a quella dello sport (Justin Fields, quarterback dei Bears della NFL). Perfino il commissioner NBA Adam Silver tra il pubblico. Gara-3 a Chicago tra le Sky e le Mercury è stata la consacrazione della storia d'amore tra "the Windy City" e la sua squadra WNBA, che stasera - diretta su Sky Sport NBA alle ore 21 con telecronaca di Geri DeRosa e Marco Crespi - potrebbe già laurearsi campione. Chicago infatti affronta gara-4 in vantaggio 2-1 su Phoenix nella serie al meglio delle cinque gare e l'atmosfera in città è di quelle speciali, grazie alle imprese in campo di Candace Parker e Courtney Vandersloot, le due superstar delle Sky. La prima è già stata campionessa WNBA (e MVP delle finali) nel 2016, con la maglia delle Los Angeles Sparks, l'highlight di una carriera spaziale che l'ha vista anche vincere il premio di matricola dell'anno nel 2008 e quello di miglior difensore della lega solo l'anno scorso; un titolo con le Sky, però, sarebbe davvero speciale per Parker, cresciuta a meno di 50 chilometri da Chicago. La seconda, invece - sempre in doppia cifra per assist nelle tre gare di finale (11 in gara-1, poi 14 e 10 nelle successive) - è l'imprendibile playmaker che ha già scomodato paragoni eccellenti con i grandi nomi della storia NBA, da John Stockton a Steve Nash fino ad arrivare a Nate Archibald.