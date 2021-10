Curry, Poole e panchina: Golden State sbanca L.A.

Lo scorso anno i Golden State Warriors avevano l’enorme problema di sopravvivere nei minuti in cui Steph Curry andava a sedersi in panchina; almeno per una sera, sono riusciti a portare a casa una vittoria di prestigio scavando un solco proprio mentre il due volte MVP si riposava. Guidati dai 20 punti in 25 minuti di Jordan Poole e da tre giocatori in doppia cifra dalla panchina (Damion Lee e Nemanja Bjelica 15, Andre Iguodala 12), i Golden State Warriors sono scappati via ad inizio ultimo quarto, sorprendendo i Lakers che fino a quel momento erano rimasti sempre avanti nel punteggio. Merito della grande circolazione di palla della squadra di Steve Kerr (30 assist su 41 canestri segnati), continuando a fidarsi del passaggio e costruendo tiri ad alta percentuale che per tre quarti non sono entrati e che invece nel finale di gara hanno pagato dividendi. Una vittoria ancora più significativa perché arrivata con uno Steph Curry tutt’altro che entusiasmante: in serata no al tiro (5/21 dal campo, 2/8 da tre e 4 palle perse), la stella degli Warriors ha trovato altri modi per rendersi utile, chiudendo comunque con 21 punti (9/9 ai liberi) e soprattutto con 10 rimbalzi e 10 assist, la sua ottava tripla doppia in carriera nonché la prima dal 2016 a oggi. Curry ha ovviamente catalizzato le attenzioni della difesa dei Lakers che lo ha braccato per tutta la partita, ma i suoi compagni sono stati bravi a sfruttare gli spazi a disposizione, in particolare un Bjelica pressoché perfetto: 6/7 al tiro, 11 rimbalzi, 4 assist e +20 di plus-minus nei 26 minuti in cui è rimasto in campo, per un debutto molto incoraggiante per coach Kerr.