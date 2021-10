La gara in prima serata italiana tra Nets e Hornets (live su Sky Sport NBA alle 22, con commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina) ha un motivo di interesse in più oltre alla sfida tra James Harden (o Kevin Durant) e LaMelo Ball. Se le telecamere di YES Network (la tv locale dei Nets) dovessero offrire un interno del nuovissimo Crown Club - la lussuosa lounge per VIP appena inaugurata all'interno del Barclays Center - anche i telespettatori italiani avrebbero una chance di ammirare (seppur a distanza) uno dei quadri più celebri del maestro della pop art Andy Warhol, un ritratto del leggendario artista Jean-Michel Basquiat eseguito nel 1982. Il quadro sarà infatti in mostra per due giorni - il 24 e il 25 ottobre - all'interno della casa dei Brooklyn Nets per volontà della celebre casa d'aste Christie's, che poi lo metterà in vendita al miglior offerente il prossimo 11 novembre. Per il ritratto di Basqiat firmato da Warhol le stime parlano di una quotazione attorno ai 20 milioni di dollari (una cifra che rimane comunque inferiore agli stipendi annuali delle tre superstar dei Nets, Durant, Harden e Irving, tutti pagati sopra i 35 milioni di dollari per la sola stagione 2021-22).