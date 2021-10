Per cercare di far tornare il sorriso al loro compagno, Draymond Green, Steph Curry e compagni hanno pensato bene di far trovare appesa al suo armadietto a Klay Thompson una canotta con il numero 77. Ovvero quello del primo dei grandi esclusi dalla lista a 76 annunciata dalla lega per celebrare i migliori giocatori della propria storia

Che Klay Thompson non abbia gradito l'esclusione dalla lista dei 75 (+1) migliori giocatori della storia NBA non è ormai più una novità: lo ha scritto immediatamente sui social, e lo ha ribadito il giorno dopo. Poi, a 48 ore dall'annuncio, il super tiratore degli Warriors è andato in palestra come ogni giorno per allenarsi e ha trovato una sorpresa (chissà quanto gradita...) da parte dei suoi compagni, evidentente intenzionati a fargli passare il malumore con una divertente presa in giro. Quale? Una nuova maglia d'allenamento appesa al suo posto in spogliatoio, con un numero che è tutto un programma: al posto del consueto 11, il 77 - ovvero il primo tra i grandi esclusi della lista dei 76 nomi annunciati dalla lega. Sull'account Instagram di Draymond Green, infatti, sono comparse un paio di stories con la foto e il video della canotta n°77 in bella vista appesa all'armadietto di Thompson, con le risate divertite in sottofondo di Steph Curry e una didascalia che è tutto un programma: "Fattela una risata, Klay".