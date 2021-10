Brivido Lakers: LeBron ha male alla gamba destra

Alla fine è andato tutto bene: i Los Angeles Lakers con un po’ di fortuna sono riusciti a superare i Memphis Grizzlies conquistando la prima vittoria stagionale, grazie soprattutto ai 28 punti di Carmelo Anthony. Ma la terza gara di regular season dei gialloviola sarebbe potuta diventare presto drammatica: nel corso del primo tempo, infatti, LeBron James si è visto cadere addosso Desmond Bane dei Grizzlies, che ha perso l’equilibrio dopo aver segnato un canestro a centro area contro Dwight Howard. L’esterno di Memphis è ricaduto sulla gamba destra di James, che aveva gli occhi fissi sul pallone per cercare di recuperare il rimbalzo, e ha avuto una torsione innaturale, facendolo rimanere a terra per diversi minuti nel silenzio dello Staples Center. "La prima cosa a cui ho pensato è stata: 'Non di nuovo'" ha detto James, facendo riferimento all’infortunio alla caviglia subito lo scorso anno quando Solomon Hill degli Atlanta Hawks è caduto sulla sua gamba per cercare di recuperare un pallone vagante, provocandogli una distorsione alla parte alta della caviglia che gli ha fatto saltare 26 partite di regular season e ha fatto deragliare la stagione dei Lakers. Fortunatamente questa volta James è riuscito a rialzarsi e a proseguire la partita, disputando la bellezza di 40 minuti chiusi con cattive percentuali (6/19 al tiro) ma anche 19 punti, 6 rimbalzi, 6 assist, 2 recuperi e 2 stoppate. “La dinamica è stata simile ma non uguale. Se uno mi cade sulla gamba non posso farci niente, non sono riuscito a spostarmi in tempo per evitarlo perché non l’ho visto” ha continuato James. “Mi sono preso un po’ di tempo sdraiato per essere sicuro che non fosse niente di serio. Ho riallacciato la scarpa e sono riuscito a continuare”.