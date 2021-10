Apparso lo scorso mese sulla piattaforma Netflix, “Squid Game” è diventata nel giro di poche settimane una delle serie più viste della storia della TV (se non volete spoiler di alcun tipo riguardo la storia e il finale, interrompete qui la lettura dell'articolo, ndr): un fenomeno mediatico unico nel suo genere che ha portato 132 milioni di persone in giro per il mondo a trattenere il fiato per nove puntate mentre oltre 450 debitori coreani disperati si sfidano per evitare la morte durante strani giochi e per porre fine soprattutto ai problemi economici che li attanagliano. Un vero e proprio evento di costume che ha attraversato le generazioni e il mondo intero, tanto da arrivare ovviamente anche a LeBron James, che ha visto la serie e ne ha discusso lo scorso 12 ottobre a margine della conferenza stampa - parlottando del finale che ha lasciato insoddisfatto sia lui che Anthony Davis. “Non mi è piaciuta la conclusione: so bene che è pensata in modo da far partire una seconda stagione, ma diamine: sali su quel c***o di aereo e vai a trovare tua figlia. Cosa diavolo stai facendo?”