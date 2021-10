Poteva andare molto peggio a Nikola Jokic. Dopo aver disputato un primo tempo scintillante sul campo degli Utah Jazz (24 punti, 6 rimbalzi e 6 assist con 8/9 al tiro in 15 minuti), l’MVP della lega si è accasciato a terra dopo aver cozzato "ginocchio contro ginocchio" cercando di difendere Rudy Gobert in post basso, facendo subito capire che il problema era serio e tornando negli spogliatoi con due minuti di anticipo sulla fine del primo tempo. Durante l’intervallo Jokic ha provato a testare le condizioni del suo ginocchio in campo, ma ha detto a Michael Malone che lo sentiva un po’ debole e l’allenatore ha quindi deciso di tenerlo fuori dal secondo tempo. "Ho preso io la decisione, non ha senso rischiare Nikola nella seconda serata di un back-to-back, avrebbe potuto peggiorare la situazione". La buona notizia è che gli esami strutturali a cui si è sottoposto il serbo non hanno evidenziato danni al ginocchio, quindi senza l’interessamento di legamenti o delle ossa, anche se secondo quanto scritto dal Denver Post il centro si è svegliato mercoledì mattina provando ancora dolore. Essendo già alle prese con l’assenza di Jamal Murray, è pensabile che i Nuggets vogliano procedere con molta cautela con il loro MVP: la squadra è attesa da un altro back-to-back nel weekend (sabato contro Dallas e domenica a Minneapolis), per poi volare a Memphis per due gare in fila contro i Grizzlies il 2 e il 4 novembre. Dal 6 di novembre in poi saranno invece in casa per cinque partite consecutive: se il ginocchio di Jokic darà le giuste risposte, è ipotizzabile che torni in campo in una di quelle cinque partite, mentre nel frattempo la squadra dovrà cavarsela senza di lui.