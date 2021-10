La prima tripla doppia di Russell Westbrook in maglia Lakers doveva essere speciale, e la "sua" Oklahoma City sembrava l’ambiente ideale per realizzarla. Invece si è trasformata in fretta in un incubo sia per lui che per i Los Angeles Lakers. Il nuovo numero 0 gialloviola ha chiuso con 20 punti, 14 rimbalzi e 13 assist, registrando almeno numericamente la tripla doppia numero 184 della carriera, ma ci ha aggiunto anche 10 palle perse (la sua sesta “quadrupla doppia” in carriera) e, soprattutto, un’espulsione per doppio fallo tecnico in un finale di gara movimentato. A Westbrook infatti non è andata giù la schiacciata solitaria realizzata da Darius Bazley dei Thunder con 1.5 secondi rimasti sul cronometro, andando a prendersi due punti in una partita ormai già decisa invece di far scorrere il cronometro fino allo zero, come abitudine consolidata in NBA. Westbrook si è avvicinato a Bazley intimandogli ripetutamente di non fare più quello che ha fatto, venendo divisi dai compagni di squadra e ricevendo il suo secondo fallo tecnico della serata. "Il mio modo di giocare è vecchia scuola" ha detto Westbrook dopo la gara, la peggior rimonta subita dai Lakers (avanti anche di 26 lunghezze) negli ultimi 25 anni. "E quando accadono stron…e come quella, non le faccio passare. Nella pallacanestro certe cose non si fanno e basta. È come nel baseball quando si fa roteare la mazza [per fare scena dopo un home run, invece di farla cadere come si fa normalmente, ndr]. Quando la partita è finita, certi comportamenti non possono esistere. E non mi è piaciuto quello che ha fatto, molto semplicemente".