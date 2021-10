Mitchell Robinson, la scarpa cede e si fa male

Infortunio curioso per il centro dei Knicks nella sfida con Chicago. La sua scarpa destra ha infatti ceduto sfondandosi di lato, con il giocatore che ha rimediato una distorsione alla caviglia che lo ha costretto a lasciare il campo. Fortunatamente per New York è poi rientrato, contribuendo alla vittoria in volata 104-103

Un infortunio simile era successo a Zion Williamson ai tempi di Duke, con la scarpa letteralmente esplosa a causa del peso e dell'esposività del giocatore. In quel caso la futura prima scelta NBA aveva dovuto restare fuori per alcuni mesi. Conseguenze apparentemente molto meno gravi per Mitchell Robinson. Il centro di New York ha infatti rimediato una distorsione alla caviglia destra a causa del cedimento del lato esterno della sua calzatura nella sfida esterna contro Chicago. Dopo aver lasciato il campo però il giocatore è stato in grado di rientrare - ovviamento cambiando scarpe - contribuendo al successo in volata dei Knicks 104-103. Robinson è stato protagonista anche dell'ultima azione difensiva del match, andando ad aiutare RJ Barrett sul tiro del possibile sorpasso di DeMar DeRozan. 9 punti, 6 rimbalzi e 2 stoppate alla sirena per il lungo, protagonista come tutti i Knicks di un ottimo avvio di stagione (record 4-1).