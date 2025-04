Dopo il licenziamento di David Griffin, stando a quanto riportato da ‘ESPN’ New Orleans sarebbe molto vicina a ingaggiare Joe Dumars come nuovo presidente e responsabile dell’area tecnica. L’ex stella dei Pistons, due volte campione a fine anni ’80, a Detroit ha anche vinto il premio di dirigente dell’anno nel 2003. E ora la sua prima mossa a capo dei Pelicans potrebbe consistere nello scambiare la stella della squadra, anche in questa stagione fortemente limitata dagli infortuni

Sembra vicinissimo l’accordo tra Joe Dumars , attualmente vicepresidente della NBA , e i Pelicans , che giusto due giorni fa avevano licenziato David Griffin , da sei anni a capo della dirigenza della franchigia . Stando a quanto riportato da ‘ESPN’, infatti, Dumars dovrebbe a breve venire nominato responsabile dell’area tecnica, un ruolo già ricoperto in passato e che nel 2003 gli era valso il premio di dirigente dell’anno . Un premio vinto guidando Detroit , la stessa squadra con cui sul campo aveva vinto due titoli tra il 1989 e il 1990 , da dietro la scrivania e modellando il roster che un anno dopo avrebbe riportato il Larry O’Brien Trophy tra le mani dei Pistons . Per Dumars , poi, si tratterebbe di un vero e proprio ritorno a casa, perché l’ex ‘Bad Boy’, spalla ideale di Isiah Thomas in quei Pistons di fine anni ’80 , è originario della Lousiana . Fin da subito, però, per lui saranno diversi i nodi da sciogliere , a cominciare da quello relativo alla stella della squadra .

Zion sul piede di partenza?

La stagione dei Pelicans è stata caratterizzata da tanti, tantissimi infortuni che hanno decimato il roster, generando quindi quel record di 21-61 che non può che rappresentare un punto basso da cui risalire. Per farlo occorrerà apportare dei cambiamenti e, in attesa di capire quale sarà il destino di coach Willie Green, al centro delle attenzioni di Dumars dovrebbe esserci Zion Williamson. L’ex prima scelta al Draft del 2019, infatti, ha ancora una volta deluso, giocando solo 30 partite. Dal suo sbarco a New Orleans, poi, l’ex Duke ha di fatto giocato solo il 45% delle partite disputate dalla squadra, dando forfait in entrambe le annate in cui i Pelicans sono riusciti ad arrivare ai playoff. Possibile quindi che la prima iniziativa di Dumars consista nel sondare il mercato per capire quale interesse ci sia per Williamson e, nel caso di un’offerta ritenuta all’altezza, provare a voltare pagina proprio cedendo quello che è stato, o meglio avrebbe dovuto essere l’uomo simbolo della squadra negli ultimi anni.