Chi è il sosia di LeBron? Ha giocato anche in NBA

Ne aveva già accennato il n°6 dei Lakers nel suo tweet parlando di “Pat C” e rimanendo sorpreso anche lui della grande somiglianza tra i due: Patrick Christopher è il fratello maggiore del rookie scelto da Houston quest’anno, ex giocatore NBA (anche se per poco) e apprezzato fashion designer che da oggi nel suo curriculum potrà aggiungere anche la dicitura: “Una volta mi hanno scambiato per il sosia di LeBron James” Condividi

L’immagine l’avete vista tutti e ha fatto il giro del mondo: in penombra, con il cappello a coprire parzialmente il volto, alle spalle di LeBron James, è spuntato un vero e proprio sosia - impegnato a mangiare pop corn mentre il n°6 dei Lakers continua a colpire il canestro dei Rockets. A quel punto è partita la caccia all’uomo: chi sarà? Da dove salta fuori? Per trovare una risposta alla domanda che in molti si sono posti non bisognava andare poi troppo lontano: bastava leggere il tweet ironico con cui James ha ripreso la storia, sottolineando come si potesse chiedere a “Pat C” se voleva fare a scambio con lui per Halloween. Ma chi è Pat C? James Patrick Christopher, nato il 3 giugno del 1988, è un giocatore di pallacanestro. Fermi tutti: Cosa???, si domanderanno in tanti: un sosia di LeBron che gioca a basket, seduto in prima fila allo Staples Center e nessuno se n’era accorto? Non è proprio così in realtà, perché le luci hanno aiutato a far venir fuori un’involontaria somiglianza tra James e il fashion designer, felice di essere in prima fila a godersi la partita del suo fratellino Josh Christopher - scelto alla n°24 dell’ultimo Draft dagli Houston Rockets.

vedi anche Due LeBron in campo allo Staples Center. FOTO Un giocatore finito in passato anche nei radar della NBA, quando dopo un lustro trascorso sui parquet europei (a seguito della mancata chiamata al Draft), è stato ingaggiato dagli Utah Jazz nella stagione 2014-15 - passando per Memphis, senza mai indossare la maglia dei Grizzlies - giocando quattro partite (di cui una da titolare) e raccogliendo sei punti in totale in carriera nella lega, prima di essere costretto a fermarsi causa infortunio. Non proprio la stessa resa di LeBron insomma, così come si può facilmente notare che fisicamente - spulciando il suo profilo Instagram - si fa una certa difficoltà a ipotizzare una somiglianza con il n°6 dei Lakers; chiaramente facilitata dal mix di luci e di ombre. Nella sera di Halloween in fondo tutti vedono fantasmi e maschere ed era impossibile non restare quantomeno colpiti dal colpo d’occhio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrick Christopher (@jamespatchris) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie