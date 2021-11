Cambiare il principale strumento del mestiere può avere le sue ripercussioni, anche quando si parla di assoluti professionisti come i giocatori NBA. In questa stagione, dopo 37 anni, la lega ha lasciato i palloni Spalding per tornare a usare quelli Wilson (che avevano fatto la loro comparsa sui parquet NBA nei primi decenni di gioco). Aver cambiato il pallone può essere una delle ragioni per cui diversi tiratori - di solito infallibili o quasi - stanno avendo difficoltà in questi primi 15 giorni. Almeno questa è l’opinione di Paul George: “Non sto cercando scuse o qualcosa di simile, ma stiamo parlando semplicemente di un pallone diverso. Cambia tutto. Non hai la stessa sensazione al tatto, o la stessa consistenza del pallone Spalding. Vedrete come andranno le cose in questa stagione: ci saranno un bel po’ di errori grossolani al tiro”. Una tendenza che in realtà è apparsa già nelle prime partite.