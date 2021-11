Karl-Anthony Towns è uno dei nomi principali presente nelle liste di tutti i GM e degli addetti ai lavori NBA che sperano di mettere sotto contratto un All-Star, magari scontento dell’incapacità della sua franchigia di vincere e lottare per i playoff: tutti ne parlano, ma in realtà il lungo dei T’Wolves non ha mai chiesto di andare via, né messo in discussione la sua presenza in squadra a Minneapolis nel breve e nel medio periodo. Per quello ha fatto notizia anche un semplice gesto, forse involontario e certamente sbadato: il “like” messo a un tweet che riportava l’hashtag #FreeKAT - quello con cui gli appassionati NBA chiedono a gran voce a Towns di cambiare aria e andare a giocare in una squadra in grado di massimizzare la sua resa sul parquet. Ma come: quindi l’intenzione è quella di andare via? Il tam tam sui social (e non solo) è stato immediato, con tanto di messaggio chiarificatore e spiegazione da parte del diretto interessato - suonato un po’ come una scusa raffazzonata.