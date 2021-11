Jake Paul contro Tommy Fury è uno degli incontri di box più attesi di questi ultimi mesi del 2021 e la sfida a Tampa in Florida verrà seguita con grande attenzione anche dai non appassionati. A contorno del match però salirà sul ring anche Deron Williams - vecchia conoscenza degli appassionati NBA, tre volte All-Star con gli Utah Jazz e con i Brooklyn Nets, vincitore della medaglia olimpica con Team USA sia nel 2008 che nel 2012. “Gli sport da combattimento sono da sempre una parte importante della mia vita, sin da quando ero piccolo. Prima di diventare un giocatore di pallacanestro, sognavo di fare il wrestler e dal 2015 ho avuto il privilegio di diventare proprietario e gestore di una palestra di MMA - aiutando tanti atleti professionisti di arti marziali a restare in forma. Aspettavo la giusta opportunità per salire sul ring: questo è il momento che attendevo per debuttare in quel mondo”. Incrocerà i guantoni con Frank Gore, anche lui al debutto dopo gli anni trascorsi in NFL - dove avrebbe potuto continuare a giocare: Gore infatti ha rifiutato offerte da diverse squadre di football per dedicarsi al suo primo combattimento. Un avversario che ha fatto la storia in NFL e che vuole continuare a fare la differenza anche sul ring: Deron Williams insomma è avvisato.