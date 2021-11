Quando accadono episodi come quello che hanno coinvolto Nikola Jokic e Markieff Morris è inevitabile che ci siano ripercussioni anche fuori dal campo. In pochi però si sarebbero potuti aspettare evoluzioni così accese sui social. Il fratello gemello di Markieff, Marcus Morris degli L.A. Clippers, ha usato Twitter per scrivere "[Jokic] ha aspettato fino a quando mio fratello si è girato di spalle. ME LO SEGNO", promettendo quindi ripercussioni nel prossimo incontro tra Nuggets e Clippers (in programma il prossimo 27 dicembre a Los Angeles). A rispondergli per le rime sono stati però i due fratelli di Jokic, Strahinja e Nemanja, che hanno appositamente creato un nuovo account Twitter @JokicBrothers (come confermato dal Denver Post) per prendere le difese dell’MVP in carica: "Dovresti lasciare le cose come sono andate invece di minacciare pubblicamente nostro fratello!" hanno scritto. "Tuo fratello ha fatto una giocata sporca per primo. Se vuoi fare un passo in avanti, stai sicuro che ti aspetteremo", firmato "Jokic Brothers". Un tweet a cui Marcus Morris ha risposto "Credetemi, avete scelto quelli giusti" e a cui è stato contro-risposto "Io non ci credo, io lo so già".