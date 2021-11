Le continue grandi prestazioni di Carmelo Anthony per i Los Angeles Lakers, in particolare nelle partite casalinghe, hanno fatto nascere un dubbio: ora che LeBron James è infortunato, perché non farlo partire titolare e sfruttarlo sin dalla palla a due? Il suo incredibile 52% dalla lunga distanza, quasi interamente dovuto al 64.4% tenuto in casa (mentre tiene solo il 6% nelle tre partite fuori) è diventata un’arma fondamentale per i Lakers, tanto da far nascere il dubbio nella mente di coach Frank Vogel. "Ovviamente c’è la tentazione di inserirlo e di spostare Anthony Davis da 5" ha detto l’allenatore gialloviola. "Ma il nostro pubblico è favoloso con lui. Lo tengo fuori dal quintetto per via dell’energia che riesce a creare quando sta per entrare, ed è una cosa che non intendo rompere. Mi piace quello che stiamo ricevendo da lui in uscita dalla panchina, perciò continueremo a usarlo in quel modo". Le statistiche avanzate gli danno ragione: il differenziale tra quando Anthony è in campo e quando è fuori è di quasi 13 punti su 100 possessi (dietro solo a Austin Reaves nella squadra), e il suo impatto è particolarmente percepibile nella metà campo offensiva dove i Lakers passano dal segnare 111.3 punti su 100 possessi quando c’è a 97.9 punti su 100 possessi quando non c’è.