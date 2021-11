Se questa doveva essere la stagione in cui i New Orleans Pelicans dovevano giocarsi i playoff, beh, si può dire che le cose non stanno andando secondo i piani. La squadra della Louisiana è ultima in NBA con una sola vittoria a fronte di 11 sconfitte, di cui le ultime otto consecutive, e non è riuscita a giocarsela nemmeno contro gli Oklahoma City Thunder — finendo sotto di 21 lunghezze prima di provare una disperata rimonta nel finale, fallendo. Ma, come detto dall’allenatore Willie Green, "il problema non è la striscia di sconfitte e nemmeno un quarto, ma il nostro approccio alla partita. Non abbiamo abbastanza giocatori che competono duro per la squadra. E questo è un punto su cui non transigo: questo è l’accordo che abbiamo, questo è quello che siamo. Da leader del gruppo, non posso accettarlo. Non posso avere in campo giocatori che non danno il 110%". La tensione all’interno dei Pelicans è montata a tal punto da prendersela con l’arbitro Scott Foster, che dopo tre falli tecnici comminati a Jonas Valanciunas, Devonte’ Graham e Jaxson Hayes nel giro di tre minuti, ne ha rifilati altri due a Josh Hart cacciandolo dal campo — invertendo una chiamata che un altro arbitro, più vicino all’azione, aveva dato in favore dei Pelicans. Green però non ha voluto scuse: "Non ci siamo meritati quelle chiamate, perciò non abbiamo il diritto di lamentarci. Dobbiamo mantenere la disciplina: il nostro margine di errore è troppo piccolo per permetterci di perdere giocatori così. Abbiamo bisogno di tutti per vincere". Senza Zion Williamson (il cui rientro è ancora a dir poco nebuloso) e Brandon Ingram (fuori da 6 partite per una contusione all’anca), i Pelicans sono senza stelle e senza una chiara direzione, anche perché nella dirigenza la situazione non è di certo più serena.