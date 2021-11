Si parla di "progressi" nel recupero di Zion Williamson, ma in realtà toccherà aspettare (almeno) altre tre settimane per riaverlo a disposizione in allenamento, allontanando così a dicembre - come minimo - la data del suo ritorno sul parquet: un’assenza pesante per New Orleans, già in enorme difficoltà in questo avvio di regular season

Willie Green, al primo anno da capo allenatore sulla panchina dei Pelicans, ha raccontato in conferenza stampa gli ultimi aggiornamenti sulla situazione fisica e riguardo il recupero di condizione di Zion Williamson - infortunato al piede prima durante la preparazione della regular season e costretto a restare fuori in questo complicato avvio di stagione per New Orleans. La prima scelta assoluta del Draft 2019 avrà nei prossimi giorni l’opportunità di prendere parte alle sessioni d’allenamento in “5 contro 0”, ma non ha ancora avuto il via libera per sostenere anche le fasi in cui è previsto il contatto con i compagni. Si parla di “progressi” insomma, ma continua a essere complicato ipotizzare oggi una possibile data per il ritorno in campo. Una sola certezza: tra 15-20 giorni tornerà a fare gli esami e soltanto dopo quelli potrebbe avere il via libera per gli allenamenti, rimanendo verosimilmente a guardare i compagni da bordocampo come minimo per tutto novembre. “Sta ritrovando la forma, da facendo lavoro muscolare, corre tranquillamente in allenamento e sembra sempre più vicino al rientro”, spiega coach Green. “Ma questo è un infortunio con cui bisogna andare cauti, essere prudenti: lo rimetteremo sul parquet soltanto quando avremo tutte le conferme mediche del caso”.