Le ha ipotizzate il giornalista di ESPN Brian Windhorst, che ha anche tranquillizzato i tifosi gialloviola, che da oltre 10 giorni stanno facendo a meno del loro campione. "Non si tratta di un infortunio grave e non avrà conseguenze a lungo termine sulla sua carriera". E per il rientro in campo c'è chi giura che succederà in una sfida da sempre di grande fascino

Lo stiramento all'addome è un infortunio fastidioso, che può comportare lunghi tempi di recupero: lo sanno i tifosi dei Lakers, che senza LeBron James - ai box proprio per questo motivo ormai già da una decina di giorni - hanno visto i gialloviola subire un'umiliante sconfitta interna (-24) per mano dei Minnesota Timberwolves. A consolarli, parzialmente, le parole di uno dei giornalisti di ESPN che da sempre segue più da vicino LeBron, Brian Windhorst: "Mi hanno confermato che non si tratta di un infortunio grave. Sta seguendo la consueta riabilitazione e tutto sta andando nel verso giusto - ha detto Windhorst intervenendo allo show "This just in" - per cui non resterà a fuori ancora a lungo". Certo, aggiunge l'insider di ESPN, "magari dovrà ritrovare un po' di forma fisica, ma di sicuro lo stiramento non avrà un impatto importante su quello che sarà il suo rendimento da qui in avanti, appena rientrerà in campo".