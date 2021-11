Appena eletto tra i migliori 75 giocatori della storia NBA (era già presente nei primi 50), George Gervin - che sul finire della sua carriera ha avuto una breve parentesi anche a Roma, con l'allora Banco di Roma (a oltre 26 punti di media) - è una leggenda dei San Antonio Spurs. Al livello dei David Robinson e dei Tim Duncan, con una sola differenza: George Gervin non è riuscito a portare in Texas un titolo NBA, l'unico obiettivo mancato di una carriera per il resto da fenomeno. Quattro volte capocannoniere NBA, nove volte All-Star NBA (e altre tre volte nella ABA), ha chiuso la sua carriera nella lega a quota 26.2 punti di media (!) - motivo per cui la sua maglia nero-argento n°44 è da tempo ritirata a San Antonio. Alla vigilia della sfida tra i "suoi" Spurs e i Los Angeles Lakers (senza LeBron James, ancora assente) - in diretta stasera alle 21.30 su Sky Sport NBA con commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina - "The Iceman" Gervin ha accettato di rispondere a qualche domanda ai microfoni di Sky Sport.

Anche senza LeBron, cosa pensa di questi Lakers dei "Big Three"?



"Bisogna ammetterlo, che piaccia o no: LeBron è i Lakers, per il ruolo centrale che gli è stato dato fin dal suo arrivo. Se Los Angeles vuole vincere, nel lungo periodo, LeBron deve restare lontano dagli infortuni. È successo così anche a San Antonio, negli anni dei titoli ispirati dalla presenza di Duncan, Parker e Ginobili: la prima condizione è che fossero tutti in campo, il resto poi è arrivato grazie alla loro capacità di lasciare fuori dal campo l'ego di ciascuno e di concentrarsi sulla missione che invece avevano in comune, dando tutto in campo. Questa è la formula per avere successo, e per i Lakers questa formula non può prescidere dall'avere LeBron in campo".