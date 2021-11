È stato fuori tre partite per un problema alla caviglia ma, da quando è tornato in campo, la presenza di Jimmy Butler si è vista e si è sentita. Tripla doppia e vittoria contro i Pelicans solo 24 ore fa (31 punti, 10 assist e 10 rimbalzi con 10/18 al tiro), altri 32 con 10/19 più 5 assist e 4 recuperi nel successo dei suoi Heat contro Washington. Wizards che - con la sconfitta - si sono visti sorpassati in classifica proprio da Miami, salita al primo posto a Est in compagnia soltanto dei Brooklyn Nets. La quarta vittoria in fila e il rientro di Butler giustificano l'euforia attorno alla squadra di coach Spoelstra, che ha visto proprio il n°22 bersaglio di cori "significativi" da parte del pubblico della FTX Arena. "I cori di MVP? Li ho sentiti, certo che li ho sentiti - ha ammesso Butler - ma io davvero non ne ho bisogno. Tutto quello che inseguiamo qui è il titolo NBA, quella è la nostra unica preoccupazione: i riconoscimenti individuali se li possono tenere, a me davvero non interessano".