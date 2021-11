Si era parlato di Jerami Grant e di una potenziale trade con Detroit che avrebbe potuto sbloccare lo stallo nel quale è sprofondato il mercato dei Sixers, ma in realtà Philadelphia non era interessata all’All-Star dei Pistons. Problemi di compatibilità in campo con Tobias Harris e non solo quelli, oltre al fatto che la squadra della Pennsylvania ha fatto capire di essere disposta a rinunciare all’All-Star australiano soltanto se Detroit decidesse di inserire all’interno della trattativa anche Cade Cunningham - la prima scelta assoluta al Draft 2021. Un potenziale gioiello ancora tutto da scoprire a livello NBA su cui Philadelphia punterebbe ben volentieri, lasciandosi così alle spalle Simmons e una situazione tossica che va avanti da mesi. Uno scenario che cambierebbe le carte in tavola ma che i Pistons non sembrano (in alcun modo) essere disposti a percorrere: con l’opportunità di tenersi stretto un giocatore appena arrivato nella Lega, un potenziale All-Star per il prossimo decennio, sarebbe folle rinunciare a un’occasione del genere per mettere le mani su un talento demotivato, da rilanciare e di cui tutti ormai conoscono limiti tecnici e caratteriali. Una richiesta per l’ennesima volta troppo esosa da parte dei Sixers, che per risolvere la tensione sul mercato dovrebbero iniziare ad abbassare le pretese.