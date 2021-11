La sfida di college football stravinta da Ohio State contro Michigan State è stata l’occasione per LeBron James di twittare in maniera ironica chiamando in causa Draymond Green; cresciuto all’università di East Lansing: “Oggi non l’ho sentito…”, ha scritto su Twitter il n°6 dei Lakers, deridendo l’avversario e ormai amico degli Warriors - che non ha tardato a rispondere a modo suo, ridendo (fino a un certo punto) e usando un linguaggio molto colorito

Sarà anche football e questioni d’appartenenza a livello collegiale, ma per LeBron James e Draymond Green ogni occasione è buona per sfidarsi e all’occorrenza prendersi in giro. È quanto accaduto a seguito della pesante sconfitta subita da Michigan State proprio contro Ohio State: la seconda è la squadra per cui fa il tifo LeBron, la prima invece è nel cuore di Green - arrabbiato come tanti appassionati davanti la TV dopo il 56-7 subito dai suoi. Una delusione a cui si è aggiunta anche la presa in giro di James, che ha commentato via Twitter: “Qualcuno può andare a controllare come sta il mio amico Draymond Green per favore, non ho avuto sue notizie oggi”, con tanto di risata e riferimento alla partita di football appena conclusa. Meno diplomatico (ma non per questo non conciliante) il giocatore degli Warriors, che ha spiegato in maniera colorita che la sconfitta dei ragazzi di Michigan State non è semplice da digerire. Sulla traduzione del suo tweet invece meglio sorvolare...