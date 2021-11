La rissa tra LeBron James e Isaiah Stewart ha fatto passare ovviamente inosservate le due triple su due tentativi messe a segno dal lungo gialloviola nella vittoria a Detroit. Far prendere ad Howard qualche tiro da tre potrebbere essere una possibilità in più per l'attacco dei Lakers, spesso non così pericoloso dal perimetro (è solo 21esimo nella lega per triple tentate)

Dwight Howard tiratore da tre punti? Ok, può sembrare una barzelletta. Il lungo dei Lakers in effetti ha un terribile 19 su 95 dall'arco in carriera (20%). Ma nell'ultima uscita dei gialloviola a Detroit Dwight ha messo a segno due triple su due tentativi, mostrando anche una certa sicurezza nel prenderle. Un fatto passato ovviamente inosservato, visto che tutti i riflettori sono finiti inevitabilmente sulla rissa tra LeBron James e Isaiah Stewart. Ma vale la pena tornarci su, anche pecrhé i due tiri presi dal lungo non sono apparsi estempornaei. Nella prima occasione si è allargato in angolo su una penetrazione di Horton-Tucker, ricevendo lo scarico e segnando sfruttando lo spazio concesso dal proprio difensore in aiuto. Nella seconda ha sfruttato lo spazio lasciatogli dal raddoppio su Anthony Davis, realizzando un canestro pesante per il meno 7 nell'ultima azione del secondo quarto. Howard in questa stagione è salito così a 5/7 dall'arco. Ancora pochi tentativi per intravedere una tendenza, ma in un attacco che spesso è poco pericoloso dal perimetro come quello dei Lakers (solo 21° nella lega per triple tentate, 19° per quelle realizzate e 12° per percentuale, grazie soprattutto a Carmleo Anthony), fargli prendere più tiri dall'arco con continuità potrebbe essere un'opzione da esplorare per coach Frank Vogel. Una soluzione che permetterebbe anche di aprire di più il campo, allontanando il lungo avversario dal ferro con possibili vantaggi per le stelle LeBron James e Anthony Davis.