Gara-1 tra Knicks e Pacers finisce con un punto a punto che lascia il risultato finale in sospeso fino all'ultimo possesso. E nel finale, a far prendere alla partita la direzione di New York, è una tripla di Donte DiVincenzo. L'ex Warriors e Bucks chiude con 25 punti e 5/9 da tre, facendo anche commettere a Myles Turner il fallo in attacco che a 13 secondi dal termine condanna Indiana

RISULTATI E HIGHLIGHTS DELLA NOTTE NBA