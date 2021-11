Il 36enne ex giocatore dei Lakers ha deciso di tornare in campo nel suo paese al Girona, squadra della seconda divisione spagnola cui è fondatore, proprietario e presidente dal 2014. Al termine della stagione deciderà poi se ritirarsi come già fatto dal fratello Pau

A 36 anni di età, il centro spagnolo Marc Gasol ha deciso di lanciarsi in un’ultima avventura in campo prima di (probabilmente) appendere le scarpe al chiodo. L’ex centro titolare dei Los Angeles Lakers nella scorsa stagione — nonché tre volte All-Star, Difensore dell’Anno nel 2013 e campione NBA nel 2019 con i Toronto Raptors, oltre ad aver vinto pressoché tutto con la nazionale spagnola — tornerà in campo a casa sua, nel Girona, club che ha fondato nel 2014 e di cui è sia proprietario che presidente. Solo al termine della stagione — che il Girona disputerà nella Liga LEB Oro, la seconda divisione spagnola — deciderà poi se ritirarsi definitivamente dal basket giocato come ha già fatto suo fratello Pau lo scorso mese, dopo l’avventura alle Olimpiadi di Tokyo della scorsa estate. Si può comunque dire conclusa la carriera di Gasol in NBA, chiudendo la sua esperienza laddove tutto è cominciato dopo essere stato scambiato dai Los Angeles Lakers ai Memphis Grizzlies (prima di essere definitivamente tagliato), come era accaduto nel 2008 in occasione dello scambio di suo fratello Pau verso i gialloviola. I Grizzlies hanno già annunciato nel 2019 al momento del suo scambio a Toronto che la sua maglia numero 33 verrà ritirata a tempo debito come quella di Mike Conley (ancora in campo con gli Utah Jazz), mentre quelle di Zach Randolph e Tony Allen verranno issate al soffitto del FedEx Forum nel corso di questa stagione.