Banchero incanta contro Holmgren, vince Duke

Davanti al pubblico di Las Vegas delle grandi occasioni con Floyd Mayweather a bordo campo e almeno una cinquantina tra scout e dirigenti NBA presenti di persona, Paolo Banchero non avrebbe potuto sperare in un primo tempo migliore. Nell’attesissima sfida diretta con Chet Holmgren, stella di Gonzaga e suo principale rivale per la prima scelta assoluta al prossimo Draft (almeno in questo momento della stagione), il futuro azzurro ha mostrato il meglio del suo repertorio, chiudendo un primo tempo dominante con 20 punti, facendo girare la testa a tutti i presenti. Banchero non è poi riuscito a ripetersi anche nel secondo chiudendo con un solo punto (anche per problemi di crampi che lo hanno costretto a tornare brevemente negli spogliatoi), ma ci hanno pensato i suoi compagni di squadra a resistere al tentativo di rimonta degli Zags grazie ai 20 punti di Wendell Moore Jr. (anche 6 rimbalzi, 6 assist e 4 recuperi per il capitano dei Blue Devils) e i 17 con 9 rimbalzi del lungo Mark Williams. Per Banchero invece ci sono 21 punti con 8/17 al tiro e tre triple a segno su 8 tentativi con 2/3 ai liberi, insieme a 5 rimbalzi, due assist (uno spettacolare gestendo il contropiede per l’alley-oop a un compagno) e un recupero con una palla persa e due falli in 30 minuti di gioco.