L’avventura di Goran Dragic ai Toronto Raptors potrebbe essere già arrivata al termine. Secondo quanto comunicato dalla franchigia canadese, il playmaker sloveno si prenderà del tempo lontano dalla squadra e rimarrà fuori a tempo indefinito per motivi personali. "Goran ha il nostro completo supporto per gestire una questione personale" ha detto il General Manager Bobby Webster in un comunicato. "È stato un professionista esemplare nel suo tempo con i Raptors, fungendo da mentore per i nostri giovani e come compagno di squadra per i nostri veterani. Continuerà a lavorare e a rimanere in forma durante il suo periodo lontano dalla squadra e non c’è una tempistica definita per il suo ritorno, seguiranno aggiornamenti a tempo debito. Goran ha il sostegno di Masai Ujiri, Nick Nurse e l’intera organizzazione, che gli augura tutto il meglio".