Daniels: "Pelicans maledetti, ce n'è sempre una"

Dyson Daniels è una delle storie di successo di questa stagione, uno dei candidati principali al premio di Giocatore più Migliorato dell’anno grazie alla sua eccellente difesa. L’australiano infatti è il miglior ladro di palloni di questa stagione viaggiando a 3 recuperi di media, cifre che in NBA non si vedevano da decenni, e che stanno facendo le fortune degli Atlanta Hawks, arrivati fino alle semifinali della NBA Cup e in grande ascesa nella Eastern Conference. Daniels è diventato così una sorta di rimpianto per i New Orleans Pelicans, che lo hanno inserito nello scambio per arrivare a Dejounte Murray (avendo anche in squadra un super difensore come Herb Jones nello stesso ruolo di Daniels), e lo stesso australiano ha commentato cosa è andato storto in Louisiana. “Non ero contento di come ho giocato nei primi due anni” ha detto in un’intervista col giornalista Jake Fischer per il Substack di Marc Stein. “Giocavo sempre in tensione e non ero contento di quello che davo alla squadra. Quello mi ha dato motivazione. Volevo tornare a essere me stesso e a giocare liberamente. Non accuso nessuno: la colpa è mia. Non ero continuo, giocavo bene una partita e poi male quella dopo. I primi due anni sono stati un continuo sali e scendi, e a New Orleans c’erano tanti giocatori”.