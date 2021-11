L.A., L'acrobazia della tifosa finisce male. VIDEO

Ironicamente, durante il time-out a 5 minuti dalla fine della sfida dello Staples Center tra Clippers e Warriors, la macchina da entertainment della tv locale aveva ribattezzato il segmento come "Moments of the game". Una tripla di Steph Curry? Un canestro in penetrazione di Paul George? No, le telecamere erano puntate sul pubblico e una tifosa ha pensato di approfittarne per mettersi in mostra ed esibirsi in una atletica "ruota". Riuscita bene nella prima metà, meno nella seconda, quando al momento di tornare con i piedi a terra, la tifosa dei Clippers ha perso l'equilibrio è si è pericolosamente ritrovata con piedi e gambe sulla balaustra del secondo anello dello Staples. Un attimo di spavento, fortunatamente subito rientrato, e sicuramente una brutta figuraccia, stamerata da un'immediata risata con tanto di esultanza. Ma quando la telecamera, dopo pochi secondi, torna su di lei, l'impavida tifosa prima finge di volerci riprovare ma poi sceglie di soprassedere. E forse è meglio così.