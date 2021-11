Si accorcia sempre più la rotazione a disposizione di Steve Nash che dovrà fare a meno per almeno un mese di Joe Harris - operato alla caviglia sinistra dopo due settimane. Discorso diverso per Blake Griffin, finito fuori squadra dopo le pessime prestazioni di questo primo mese: “Lavorerò per avere un’altra opportunità”, ma al momento Brooklyn punta su LaMarcus Aldridge Condividi

Pessime notizie per Brooklyn che, in una stagione con il roster da inventare, la rotazione ridotta ai minimi e un Kevin Durant già spremuto al massimo sin dalla prima gara di regular season, saranno costretti a fare a meno almeno per un altro mese di Joe Harris - fuori dallo scorso 14 novembre e costretto a operarsi alla caviglia sinistra per risolvere un fastidio che continuava a condizionarne gli allenamenti. I Nets si sono detti felici della sua scelta e del fatto che ci sia tutto il tempo per recuperare e tornare in campo già nel corso di questa regular season: la stima fatta dai medici è un’assenza che oscilla tra le 4 e le 8 settimane, mentre Kyrie Irving continua a restare fuori rosa in questa situazione paradossale per la squadra di New York. Per questo Steve Nash sarà costretto a correre ai ripari sfruttando più a lungo i vari DeAndre’ Bembry, James Johnson, Bruce Brown e anche il rookie Cam Thomas (già entrato nel cuore dei tifosi Nets e un po’ anche nel nostro), cercando soprattutto tiratori affidabili e in grado di dare continuità dal perimetro.

Il caso Blake Griffin: disastroso in campo, Nash al suo posto sceglie Aldridge vedi anche Nets, Harden è un disastro: il pubblico lo fischia Harris però non è l’unico che uscirà - almeno per il momento - dalla rotazione dei Nets, ma assieme a lui a guardare gli altri ci sarà anche Blake Griffin. L’All-Star ex-Clippers però non è alle prese con un infortunio, ma in questi primi 40 giorni di regular season è risultato a più ripetizioni deleterio per la resa della squadra. Non solo fatto fuori dal quintetto titolare, ma rimosso del tutto dal campo nelle ultime due gare - in cui non ha giocato un singolo secondo: “Voglio essere chiaro, per non cadere in equivoco: LaMarcus Aldridge sta giocando in maniera strepitosa e merita il posto da titolare. Solo che passare da quello all’essere messo fuori squadra, beh… non me n’ero reso conto, non me lo sarei aspettato. Non è una decisione che spetta a me: come giocatore, non posso fare altro che mettermi in mostra e convincere l’allenatore a rimettermi dentro quando lo riterrà opportuno”.