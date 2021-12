Il cambio di atteggiamento di Vogel in panchina

L'inizio di stagione deludente dei gialloviola ha fatto emergere rumors sulla posizione dell'allenatore. Vogel non ha mai commentato queste voci, ma nella vittoria in rimonta contro Sacramento ha alzato i toni con la squadra, scegliendo di adottare un approccio più duro per provare a dare una scossa

"Ogni tanto un allenatore deve 'accendere un fuoco' sotto la sua squadra, e contro i Kings è stata una di quelle occasoni". Con queste parole il coach dei Lakers Frank Vogel ha commentato il suo atteggiamento aggressivo con i giocatori a fine primo tempo della sfida poi vinta in rimonta a Sacramento. Con i gialloviola sotto di nove all'intervallo lungo Vogel ha deciso di cambiare il suo approccio solitamente pacato per dare una scossa ai suoi. Non si hanno molti particolari di quanto l'allenatore abbia detto negli spogliatoi, ma Dwight Howard ha riassunto così il messaggio del coach: "Il succo del discorso era 'Basta parlare di vincere il titolo senza poi mettere in campo l'impegno necessario'". Un messaggio forte chiaro, che ha avuto l'effetto sperato: nel terzo quarto i Lakers - privi di LeBron James entrato nel protocollo di sicurezza Covid - hanno cambiato faccia, dominando la frazione 37-15 e andando poi a vincere 117-92.

Dopo il difficile inizio di stagione a Los Angeles si sono diffusi rumors su un possibile avvicendamento dell'attuale capo allenatore. Voci che Vogel - al terzo anno a L.A., con il titolo vinto nella prima stagione - non ha mai commentato, ma con questo cambio di atteggiamento ha sicuramente voluto dare un segnale, inanzitutto alla squadra. Ora i Lakers con due vittorie in fila hanno raggiunto un record positivo (12-11), e sono sesti a Ovest in attesa del ritorno di LeBron James. E' molto probabile che ci saranno dei cambiamenti nella squadra, con l'arrivo di nuovi giocatori e possibili trade. Quello che si augura Vogel è che questi aggiustamenti possano dare la svolta definitiva a una stagione partita con l'obiettivo di vincere titolo e, soprattutto, che i cambiamenti non riguardino la sua panchina.