Non sarà una stella, ma il suo contributo può essere prezioso per Golden State, come lo è stato soprattutto a inizio stagione. Nelle prime cinque partite dell'anno Damion Lee ha messo infatti a referto ottime cifre, con 14.2 punti in 27.9 minuti sul parquet, per poi calare progressivamente il suo rendimento. La guardia resta comunque una pedina importante nelle rotazioni di Steve Kerr, che non ha potuto fare affidamento su si lui nella ultime tre partite a causa di motivi personali. Tra questa la sconfitta con Phoenix, la terza in totale in stagione a fronte di 18 vittorie, che è costata anche il primo posto della Western Conference. Nella notte tra venerdì e sabato ci sarà subito la rivincita, questa volta al Chase Center in casa degli Warriors. E in quella partita - secondo quanto riporta The Atlethic - ci sarà il rientro di Damion Lee, per una sfida che Golden state vorrà a tutti i costi vincere, sia per mandare un messaggio ai lanciatissimi Suns (18 successi in fila), sia per riprendersi la testa della Western Conference. Proverà a farlo con un'arma in più.