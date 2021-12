Il giocatore arrivato in estate da Miami ha risposto a un messaggio su Instagram di Isaiah Hartenstein - probabilmente in maniera ironica - ma ottenendo il risultato di infastidire soltanto di più i suoi compagni battuti nel derby: “Appena rientro capirete chi è che guida l’attacco ai Lakers”, non la frase migliore da dire in questo momento di difficoltà

L’ennesimo passaggio a vuoto dei Lakers - battuti anche nel derby dai Clippers - non è passato inosservato, continuando a far discutere anche nelle ore successive sui social network. Non solo tifosi e avversari che si prendono in giro, ma anche i protagonisti che raccontano il loro punto di vista sul match: in particolare a spiegare come stanno le cose ci ha provato Kendrick Nunn - fuori causa infortunio nella sfida poi persa dai gialloviola e intervenuto su Instagram con un commento sul profilo di Hartenstein. Il lungo dei Clippers infatti, felice del risultato ottenuto, aveva scritto uno dei messaggi più democristiani al mondo: “Grande vittoria stasera e ora pensiamo alla prossima sfida”, come il più consumato dei giocatori che si sentono in dovere di parlare per forza, ma al tempo stesso non vogliono correre rischi.